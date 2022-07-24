Лавров предупредил Украину о новых жертвах из-за желания воевать

24 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров пояснил, что выбор остается за Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чем больше Киев настроен на борьбу до последнего, тем дольше сохранится невыгодная для Украины ситуация. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Чем больше Киев настроен воевать до последнего, тем больше сохранится ситуация, невыгодная украинскому народу и больше погибнет граждан», — отметил он во время пресс-конференции в Каире. Трансляция проходит на официальном сайте МИД России. При этом он добавил, что Россия не против возобновить переговоры с Украиной по широкому спектру вопросов. Выбор остается за Киевом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Чем больше Киев настроен на борьбу до последнего, тем дольше сохранится невыгодная для Украины ситуация. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Чем больше Киев настроен воевать до последнего, тем больше сохранится ситуация, невыгодная украинскому народу и больше погибнет граждан», — отметил он во время пресс-конференции в Каире. Трансляция проходит на официальном сайте МИД России. При этом он добавил, что Россия не против возобновить переговоры с Украиной по широкому спектру вопросов. Выбор остается за Киевом.