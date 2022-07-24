Трамп восхитил американцев планом оставить только два гендера. «Третий гендер — это его сторонник»

24 июля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп выступает за традиционные ценности Фото: The White House Американцы восхитились идеей экс-президента США Дональда Трампа оставить только два гендера. Своим мнением по этому поводу они поделились в соцсетях. Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде пояснил, что он верит в существование лишь двух гендеров — мужского и женского. Об этом писала argumenti.ru. Пользователи интернета в соцсетях уже начали реагировать и шутить по поводу заявления Трампа. «Есть три гендера: мужчина, женщина и сторонник Трампа», — написал один из пользователей. Другой комментатор же напомнил о том, что Трамп был также и против легализации абортов. «Если вы считаете нормальным убивать младенцев и поощрять маленьких детей менять пол — вы не в том положении, чтобы ковырять занозу в глазу Трампа», — написал он. Еще один из пользователей также негативно высказывается по поводу идей некоторых людей о том, чтобы разрешать своему ребенку менять пол: «Больные взрослые калечат его [ребенка] тело и портят его естественные гормоны ядом», — поясняет позицию комментатор. Но в свою очередь, пользователи высказывают и альтернативную точку зрения, отмечая лицемерность экс-президента: «Заметил ли он [Дональд Трамп], что все жены и дочери Трампа сделали пластическую операцию, разве это не является определенным вмешательством в изменение пола?» — пишет один из пользователей. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Также он говорил, что последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Он дополнил, что при его правлении такого бы не было. Также Nation News писало, что Трамп осудил американскую сферу образования за разрешение дрэг-шоу и запрет Библии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американцы восхитились идеей экс-президента США Дональда Трампа оставить только два гендера. Своим мнением по этому поводу они поделились в соцсетях. Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде пояснил, что он верит в существование лишь двух гендеров — мужского и женского. Об этом писала argumenti.ru. Пользователи интернета в соцсетях уже начали реагировать и шутить по поводу заявления Трампа. «Есть три гендера: мужчина, женщина и сторонник Трампа», — написал один из пользователей. Другой комментатор же напомнил о том, что Трамп был также и против легализации абортов. «Если вы считаете нормальным убивать младенцев и поощрять маленьких детей менять пол — вы не в том положении, чтобы ковырять занозу в глазу Трампа», — написал он. Еще один из пользователей также негативно высказывается по поводу идей некоторых людей о том, чтобы разрешать своему ребенку менять пол: «Больные взрослые калечат его [ребенка] тело и портят его естественные гормоны ядом», — поясняет позицию комментатор. Но в свою очередь, пользователи высказывают и альтернативную точку зрения, отмечая лицемерность экс-президента: «Заметил ли он [Дональд Трамп], что все жены и дочери Трампа сделали пластическую операцию, разве это не является определенным вмешательством в изменение пола?» — пишет один из пользователей. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Также он говорил, что последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Он дополнил, что при его правлении такого бы не было. Также Nation News писало, что Трамп осудил американскую сферу образования за разрешение дрэг-шоу и запрет Библии.