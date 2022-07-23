23 июля 2022

Трамп: Байден загнал США в нищету

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Трамп заявил, что Байден превратил Штаты в нищую страну Фото:

Американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции.

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — мы были такими сильными и могущественными — в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Сейчас мы нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — приводит слова Трампа ТАСС. При этом, экс-глава Белого дома убежден, что при его администрации у США была «величайшая экономика».

Ранее Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. По его словам, последние полгода в США — это худшее время, характеризующееся самыми высокими за всю историю ценами на энергоресурсы. Также он отмечал, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране.

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Американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции. «Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — мы были такими сильными и могущественными — в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Сейчас мы нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — приводит слова Трампа ТАСС. При этом, экс-глава Белого дома убежден, что при его администрации у США была «величайшая экономика». Ранее Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. По его словам, последние полгода в США — это худшее время, характеризующееся самыми высокими за всю историю ценами на энергоресурсы. Также он отмечал, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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