Трамп: Байден загнал США в нищету

24 июля 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что Байден превратил Штаты в нищую страну Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции. «Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — мы были такими сильными и могущественными — в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Сейчас мы нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — приводит слова Трампа ТАСС. При этом, экс-глава Белого дома убежден, что при его администрации у США была «величайшая экономика». Ранее Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. По его словам, последние полгода в США — это худшее время, характеризующееся самыми высокими за всю историю ценами на энергоресурсы. Также он отмечал, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский лидер Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции. «Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — мы были такими сильными и могущественными — в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Сейчас мы нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — приводит слова Трампа ТАСС. При этом, экс-глава Белого дома убежден, что при его администрации у США была «величайшая экономика». Ранее Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. По его словам, последние полгода в США — это худшее время, характеризующееся самыми высокими за всю историю ценами на энергоресурсы. Также он отмечал, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране.