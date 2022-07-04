Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. «Самые высокие цены в истории»

05 июля 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что не допустил бы кризиса в США, если бы остался президентом Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы, если бы я был президентом Штатов, то ни одно из этих «ужасных» событий не допустил бы. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы, — написал экс-президент США Трамп в совей соцсети Truth Social. Он заявил, что не допустил бы кризиса в Штатах, если бы в настоящее время являлся американским лидером. «Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом [США]». Трамп был 45-м президентом США и занимал свой пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, после своего поражения на последних выборах Трамп критикует действующего президента США Джо Байдена. Так, он заявлял, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». При этом Трамп отмечал, что сам он «всегда ставил Америку на первое место», очевидно намекая на участие в выборах в 2024 году. Вынужденная спецоперация на Украине, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, привела к серьезным экономическим проблемам у ведущих стран Запада. Ограничения Евросоюза, США, Канады и других государств, которые они ввели против РФ в части эмбарго энергоресурсов, обернулись тем, что президент США Джо Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на АЗС. При этом иностранные СМИ начали приводить информацию о том, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву, в том числе из-за высокой инфляции и энергетического кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы, если бы я был президентом Штатов, то ни одно из этих «ужасных» событий не допустил бы. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы, — написал экс-президент США Трамп в совей соцсети Truth Social. Он заявил, что не допустил бы кризиса в Штатах, если бы в настоящее время являлся американским лидером. «Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом [США]». Трамп был 45-м президентом США и занимал свой пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, после своего поражения на последних выборах Трамп критикует действующего президента США Джо Байдена. Так, он заявлял, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». При этом Трамп отмечал, что сам он «всегда ставил Америку на первое место», очевидно намекая на участие в выборах в 2024 году. Вынужденная спецоперация на Украине, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, привела к серьезным экономическим проблемам у ведущих стран Запада. Ограничения Евросоюза, США, Канады и других государств, которые они ввели против РФ в части эмбарго энергоресурсов, обернулись тем, что президент США Джо Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на АЗС. При этом иностранные СМИ начали приводить информацию о том, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву, в том числе из-за высокой инфляции и энергетического кризиса.