Курганская прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка

В Курганской области проведут прокурорскую проверку гибели курганского мальчика, утонувшего в Тоболе. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.
«По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“ прокурору г. Кургана поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и зашиты прав несовершеннолетних», — пишет пресс-служба контролирующего ведомства. Сотрудники прокуратуры также проверят, как соответствующими службами выполнялись меры по обеспечению безопасности на воде.
Одновременно с этим прокуратура организовала дополнительный контроль следственных органов. Они в настоящее время проводят доследственную проверку данного происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утонул 13-летний мальчик. Тело подростка было обнаружено в реке Тобол возле СНТ «Сельхозтехника».
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В Курганской области проведут прокурорскую проверку гибели курганского мальчика, утонувшего в Тоболе. Информация появилась на сайте областной прокуратуры. «По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“ прокурору г. Кургана поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и зашиты прав несовершеннолетних», — пишет пресс-служба контролирующего ведомства. Сотрудники прокуратуры также проверят, как соответствующими службами выполнялись меры по обеспечению безопасности на воде. Одновременно с этим прокуратура организовала дополнительный контроль следственных органов. Они в настоящее время проводят доследственную проверку данного происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утонул 13-летний мальчик. Тело подростка было обнаружено в реке Тобол возле СНТ «Сельхозтехника».