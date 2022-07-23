23 июля 2022
22 июля 2022

Курганская прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , прокуратура, областная прокуратура
В прокуратуре Курганской области сообщили о проверке после того, как утонул ребенок Фото:

В Курганской области проведут прокурорскую проверку гибели курганского мальчика, утонувшего в Тоболе. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“ прокурору г. Кургана поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и зашиты прав несовершеннолетних», — пишет пресс-служба контролирующего ведомства. Сотрудники прокуратуры также проверят, как соответствующими службами выполнялись меры по обеспечению безопасности на воде.

Одновременно с этим прокуратура организовала дополнительный контроль следственных органов. Они в настоящее время проводят доследственную проверку данного происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утонул 13-летний мальчик. Тело подростка было обнаружено в реке Тобол возле СНТ «Сельхозтехника».

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Курганской области проведут прокурорскую проверку гибели курганского мальчика, утонувшего в Тоболе. Информация появилась на сайте областной прокуратуры. «По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“ прокурору г. Кургана поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и зашиты прав несовершеннолетних», — пишет пресс-служба контролирующего ведомства. Сотрудники прокуратуры также проверят, как соответствующими службами выполнялись меры по обеспечению безопасности на воде. Одновременно с этим прокуратура организовала дополнительный контроль следственных органов. Они в настоящее время проводят доследственную проверку данного происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утонул 13-летний мальчик. Тело подростка было обнаружено в реке Тобол возле СНТ «Сельхозтехника».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...