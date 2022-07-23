В Кургане в реке утонул 13-летний мальчик

24 июля 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Кургане следователи рассказали об утонувшем мальчике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дачном поселке «Сельхозтехника» во время купания в реке Тобол утонул 13-летний ребенок. Информацию о происшествии URA.RU рассказали в следственном комитете Курганской области. «По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“, расположенном в пригороде Кургана, следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе. Тело ребенка обнаружили 24 июля. Ранее в городских соцсетях появилось сообщение о пропаже мальчика 13 лет в дачном поселке «Сельхозтехника» рядом с микрорайоном Вороновка. На место гибели ребенка выехал сотрудник следственного отдела по г. Кургану. Им проведен осмотр места происшествия. Также URA.RU сообщало, что в курганских реках с начала сезона погибло 10 человек. Информацией об утонувших людях поделились курганские спасатели. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В дачном поселке «Сельхозтехника» во время купания в реке Тобол утонул 13-летний ребенок. Информацию о происшествии URA.RU рассказали в следственном комитете Курганской области. «По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“, расположенном в пригороде Кургана, следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе. Тело ребенка обнаружили 24 июля. Ранее в городских соцсетях появилось сообщение о пропаже мальчика 13 лет в дачном поселке «Сельхозтехника» рядом с микрорайоном Вороновка. На место гибели ребенка выехал сотрудник следственного отдела по г. Кургану. Им проведен осмотр места происшествия. Также URA.RU сообщало, что в курганских реках с начала сезона погибло 10 человек. Информацией об утонувших людях поделились курганские спасатели.