23 июля 2022
22 июля 2022

В Кургане в реке утонул 13-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, велосипеды, купание запрещено, тобол, водоем, река, дети без присмотра
В Кургане следователи рассказали об утонувшем мальчике Фото:

В дачном поселке «Сельхозтехника» во время купания в реке Тобол утонул 13-летний ребенок. Информацию о происшествии URA.RU рассказали в следственном комитете Курганской области.

«По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“, расположенном в пригороде Кургана, следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе. Тело ребенка обнаружили 24 июля.

Ранее в городских соцсетях появилось сообщение о пропаже мальчика 13 лет в дачном поселке «Сельхозтехника» рядом с микрорайоном Вороновка. На место гибели ребенка выехал сотрудник следственного отдела по г. Кургану. Им проведен осмотр места происшествия.

Также URA.RU сообщало, что в курганских реках с начала сезона погибло 10 человек. Информацией об утонувших людях поделились курганские спасатели.

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В дачном поселке «Сельхозтехника» во время купания в реке Тобол утонул 13-летний ребенок. Информацию о происшествии URA.RU рассказали в следственном комитете Курганской области. «По факту гибели ребенка в результате утопления в реке Тобол в СНТ „Сельхозтехника“, расположенном в пригороде Кургана, следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе. Тело ребенка обнаружили 24 июля. Ранее в городских соцсетях появилось сообщение о пропаже мальчика 13 лет в дачном поселке «Сельхозтехника» рядом с микрорайоном Вороновка. На место гибели ребенка выехал сотрудник следственного отдела по г. Кургану. Им проведен осмотр места происшествия. Также URA.RU сообщало, что в курганских реках с начала сезона погибло 10 человек. Информацией об утонувших людях поделились курганские спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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