19 июля 2022

В Сургуте перекрыли движение из-за ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте из-за аварии образовалась пробка Фото:

На въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

«По предварительной информации, по улице Аэрофлотская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадала женщина 1976 года рождения, управляющая автомобилем Мерседес, ей оказывается помощь», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.

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На въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута. «По предварительной информации, по улице Аэрофлотская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадала женщина 1976 года рождения, управляющая автомобилем Мерседес, ей оказывается помощь», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что на данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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