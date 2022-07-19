В Сургуте перекрыли движение из-за ДТП с пострадавшими

В Сургуте из-за аварии образовалась пробка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

«По предварительной информации, по улице Аэрофлотская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадала женщина 1976 года рождения, управляющая автомобилем Мерседес, ей оказывается помощь», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.