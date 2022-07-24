Военные ЛНР освободили Углеродскую ТЭС от украинских боевиков

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили корреспонденты некоторых российских СМИ.
«Углегорская ТЭС освобождена час назад, сообщают ребята с места. Штурмовали „Оркестр“ и НМ ДНР при поддержке артиллерии», — написал корреспондент RT в Telegram. «Территория станции полностью блокирована. Но пока не зачищена», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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