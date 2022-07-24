Times: западные СМИ скрывают от читателей правду о спецоперации

25 июля 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Британский журналист пожаловался на то, что западные СМИ скрывают правду о спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Западные СМИ специально скрывают правду о спецоперации на Украине, никак не освещая крупные успехи России в происходящем конфликте. Об этом заявил британский журналист Род Лиддл. «Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — отметил Лиддл в статье газеты Times. По его словам, чем больше успехов у России, тем больше иностранные СМИ пишут про воображаемые «зверства» военных. «Такие сообщения лезут в „топ“ заголовков, искажая реальную картину боев. […] Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — добавил Лиддл. О начале спецоперации объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные СМИ специально скрывают правду о спецоперации на Украине, никак не освещая крупные успехи России в происходящем конфликте. Об этом заявил британский журналист Род Лиддл. «Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — отметил Лиддл в статье газеты Times. По его словам, чем больше успехов у России, тем больше иностранные СМИ пишут про воображаемые «зверства» военных. «Такие сообщения лезут в „топ“ заголовков, искажая реальную картину боев. […] Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — добавил Лиддл. О начале спецоперации объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта.