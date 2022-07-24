Кандидат в премьеры Британии раскрыл, чем полезна КНР для Путина

25 июля 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

По словам британского политика Риши Сунака, КНР оказывает помощь РФ в продвижении спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Китая приобретая у России нефть, тем самым помогают президенту РФ Владимиру Путину продвигать спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший глава британского Минфина, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак. «У нас дома [граждане КНР] крадут технологии и внедряются в наши университеты, а за рубежом помогают [президенту России Владимиру] Путину [продвигать] <…> спецоперацию на Украину, покупая у него нефть, а также пытаются запугивать своих соседей, включая Тайвань, — сказал Сунак, его слова приводит газета Daily Telegraph. Претендент на пост премьера Британии также отметил, что Китай является масштабной долгосрочной угрозой для Британии. Он поддержал ранее высказанные мнения генерального директора МИ-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристофера Рея о том, что Китай для мира в целом является крупной угрозой в экономическом и национальном плане. Другой кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс заявил, что увеличит военные расходы из-за ситуации на Украине, если займет этот пост. Ранее действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер будет объявлен 5 сентября. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечалось ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Власти Китая приобретая у России нефть, тем самым помогают президенту РФ Владимиру Путину продвигать спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший глава британского Минфина, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак. «У нас дома [граждане КНР] крадут технологии и внедряются в наши университеты, а за рубежом помогают [президенту России Владимиру] Путину [продвигать] <…> спецоперацию на Украину, покупая у него нефть, а также пытаются запугивать своих соседей, включая Тайвань, — сказал Сунак, его слова приводит газета Daily Telegraph. Претендент на пост премьера Британии также отметил, что Китай является масштабной долгосрочной угрозой для Британии. Он поддержал ранее высказанные мнения генерального директора МИ-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристофера Рея о том, что Китай для мира в целом является крупной угрозой в экономическом и национальном плане. Другой кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс заявил, что увеличит военные расходы из-за ситуации на Украине, если займет этот пост. Ранее действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер будет объявлен 5 сентября. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечалось ранее.