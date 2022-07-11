В Британии назвали дату объявления нового премьера

12 июля 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Результаты выборов британского премьера объявят 5 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди. «Определенно, у нас должно быть заключение и новый избранный лидер партии, а также его объявление 5 сентября», — сказал политик. Его выступление транслировал телеканал Sky News. Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Соединенного Королевства, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений. 11 июля она выдвинула свою кандидатуру на пост премьера. Британская газета The Guardian ожидает, что кандидаты устроят «кровавую баню» в борьбе за место. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди. «Определенно, у нас должно быть заключение и новый избранный лидер партии, а также его объявление 5 сентября», — сказал политик. Его выступление транслировал телеканал Sky News. Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Соединенного Королевства, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений. 11 июля она выдвинула свою кандидатуру на пост премьера. Британская газета The Guardian ожидает, что кандидаты устроят «кровавую баню» в борьбе за место.