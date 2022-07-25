В Челябинске распродают имущество компании семьи экс-губернатора

Имущество фирмы семьи Бориса Дубровского уйдет с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлено на торги в рамках банкротства попавшее в конкурсную массу имущество «ПО Монтажник», принадлежащее семье бывшего губернатора Бориса Дубровского. На сайте торгов представлены лоты — спецтехника и офисная мебель.

Самым дорогим лотом является бортовой кран-манипулятор. Его предлагается приобрести за 2 млн 480 тыс. рублей. Другой кран-манипулятор оценен в 1 млн 903 тыс. рублей. Также продается несколько самосвалов, переносные компрессорные станции, тягачи, полуприцепы, обогреватели, столы, тумбы и другое имущество.

Победителем аукциона признают участника, предложившего наивысшую цену. Заявки на приобретение заинтересовавших лотов можно подавать до 15 августа. Имущество распродается, чтобы расплатиться по долгам компании «ПО Монтажник», признанной банкротом. Задолженность приближается к двум миллиардам рублей.

«ПО Монтажник» Дубровские приобрели в начале 2018 года, когда глава семьи руководил регионом. Компания начала строить конгресс-холл на реке Миасс. Сейчас объект заморожен, возбуждено несколько уголовных дел. Экс-директор компании Алексей Павлюк находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, невыплате зарплаты и неуплате налогов.

На счета Бориса Дубровского на сумму около 85 млн рублей по требованию конкурсной управляющей «Монтажника» Елены Соломка наложен арест. Сам он, по данным URA.RU, находится за границей. Представители семьи экс-губернатора от общения со СМИ отказываются.