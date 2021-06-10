В семейном активе челябинского экс-губернатора сменили менеджера

Долги семейной фирмы Бориса Дубровского приближаются к 2 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсным управляющим ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стала Елена Соломка. Об этом сообщил URA.RU ее предшественник на этом посту Иван Васин.

«Елена Соломка уже приступила к работе. Какое-то время я еще буду передавать ей дела и давать пояснения по документам, после чего окончательно перестану иметь отношение к фирме», — пояснил Васин. С Соломкой на момент подготовки новости связаться не удалось. Введение конкурсного производства означает распродажу всего имущества, чтобы расплатиться с кредиторами.

Дубровские купили ПО «Монтажник», которое занялось строительством конгресс-холла «Крылья» на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, в 2017 году. На тот момент Дубровский-старший руководил областью. В строительство вложили 4,5 млрд рублей из областного бюджета, на сегодня завершен лишь нулевой цикл, расследуются уголовные дела.

В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Сумма долгов составляет около 2 млрд рублей. Налоговики хотят привлечь к субсидиарной ответственности собственников, среди которых сын экс-губернатора Александр Дубровский.