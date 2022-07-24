Дело замглавы челябинского ПФР отправили в суд

25 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

В отношении Александра Орехова утверждено обвинительное заключение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Прокуратура Челябинской области отправила в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда РФ (ОПФР) Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении Орехова утверждено обвинительное заключение. «В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более трех млн рублей. Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. По версии следствия, обвиняемый на протяжении нескольких лет получал взятку от охранной компании за беспрепятственное заключение госконтракта на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. За время своей незаконной деятельности Орехов успел получить около 28 млн рублей. Орехова задержали в мае 2021 года при получении взятки. Следом были задержаны возможные соучастники начальник АХЧ отделения Рудольф Зайцев и управляющий челябинским отделением Виктор Чернобровин. Всех троих отправили под домашний арест. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Прокуратура Челябинской области отправила в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда РФ (ОПФР) Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении Орехова утверждено обвинительное заключение. «В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более трех млн рублей. Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. По версии следствия, обвиняемый на протяжении нескольких лет получал взятку от охранной компании за беспрепятственное заключение госконтракта на охрану зданий челябинских подразделений ПФР. За время своей незаконной деятельности Орехов успел получить около 28 млн рублей. Орехова задержали в мае 2021 года при получении взятки. Следом были задержаны возможные соучастники начальник АХЧ отделения Рудольф Зайцев и управляющий челябинским отделением Виктор Чернобровин. Всех троих отправили под домашний арест. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.