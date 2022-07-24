Курганский депутат рассказала о погоде в Сочи во время режима ЧС

25 июля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Анастасия Романович рассказала, купаются ли люди в сочинском море при объявленном режиме ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской городской думы Анастасия Романович рассказала, что несмотря на объявленный режим ЧС в Сочи, с ней все хорошо. Об этом она написала в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Многие пишут и спрашивают, все ли у меня в порядке: Сочи пару дней штормило, были ливни, низины подтапливало, а волны на море были огромные, в человеческий рост. Стихия! <…> Всем, кто переживал и спрашивал, спасибо за заботу» — сообщает Романович. По словам депутата, сейчас в Сочи все хорошо: светит солнце, волны постепенно стихают, а на пляжах появляется все больше людей. Однако купаться решаются далеко не все. «Как говорят местные, погода может меняться здесь за сутки несколько раз, скоро все наладится», — отмечает Романович. Ранее URA.RU сообщало, что в Сочи объявлен режим ЧС из-за погодных условий — шторма и обильного ливня. Глава города Алексей Копайгородский написал в своем telegram-канале, что за три дня стихия оставила следы разрушения во всех районах Сочи. Также он отметил, что есть жертвы — погибла одна женщина. Курганский депутат Анастасия Романович выложила фото с отдыха в Сочи. Из-за непогоды в городе объявлен режим ЧС соцсеть «ВКонтакте»

Депутат курганской городской думы Анастасия Романович рассказала, что несмотря на объявленный режим ЧС в Сочи, с ней все хорошо. Об этом она написала в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Многие пишут и спрашивают, все ли у меня в порядке: Сочи пару дней штормило, были ливни, низины подтапливало, а волны на море были огромные, в человеческий рост. Стихия! <…> Всем, кто переживал и спрашивал, спасибо за заботу» — сообщает Романович. По словам депутата, сейчас в Сочи все хорошо: светит солнце, волны постепенно стихают, а на пляжах появляется все больше людей. Однако купаться решаются далеко не все. «Как говорят местные, погода может меняться здесь за сутки несколько раз, скоро все наладится», — отмечает Романович. Ранее URA.RU сообщало, что в Сочи объявлен режим ЧС из-за погодных условий — шторма и обильного ливня. Глава города Алексей Копайгородский написал в своем telegram-канале, что за три дня стихия оставила следы разрушения во всех районах Сочи. Также он отметил, что есть жертвы — погибла одна женщина.