В Сочи объявили режим ЧС из-за шторма и ливня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
В Сочи объявлено ЧС из-за высокого выпадения осадков Фото:

По всему Сочи объявили режим ЧС из-за погодных условий — шторма и обильного ливня. Об этом в своем telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

«По всему городу объявили режим ЧС. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — написал он. Также он уточнил, что есть жертвы — погибла одна женщина. Но также удалось спасти и несколько десятков человек, в том числе и детей. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы, работают мониторинговые группы.

Ранее в Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятной отметки. Например, более 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

По всему Сочи объявили режим ЧС из-за погодных условий — шторма и обильного ливня. Об этом в своем telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. «По всему городу объявили режим ЧС. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — написал он. Также он уточнил, что есть жертвы — погибла одна женщина. Но также удалось спасти и несколько десятков человек, в том числе и детей. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы, работают мониторинговые группы. Ранее в Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятной отметки. Например, более 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...