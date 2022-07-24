В Сочи объявили режим ЧС из-за шторма и ливня

24 июля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

В Сочи объявлено ЧС из-за высокого выпадения осадков Фото: Владимир Андреев © URA.RU По всему Сочи объявили режим ЧС из-за погодных условий — шторма и обильного ливня. Об этом в своем telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. «По всему городу объявили режим ЧС. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — написал он. Также он уточнил, что есть жертвы — погибла одна женщина. Но также удалось спасти и несколько десятков человек, в том числе и детей. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы, работают мониторинговые группы. Ранее в Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятной отметки. Например, более 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

По всему Сочи объявили режим ЧС из-за погодных условий — шторма и обильного ливня. Об этом в своем telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. «По всему городу объявили режим ЧС. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — написал он. Также он уточнил, что есть жертвы — погибла одна женщина. Но также удалось спасти и несколько десятков человек, в том числе и детей. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы, работают мониторинговые группы. Ранее в Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили. Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятной отметки. Например, более 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа.