Самый большой флагшток в ЯНАО появится в Новом Уренгое

25 июля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

На 35-метровом флагштоке будет развеваться триколор площадью 88 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пригласил жителей города посетить торжественное поднятие самого большого триколора в регионе. Об этом мэр газовой столицы сообщил в своем telegram-канале. «Приглашаю горожан 27 июля в 11:00 на торжественное поднятие самого большого на Ямале флага на площади возле администрации», — написал Андрей Воронов. 35-метровый флагшток и полотнище размером 88 квадратных метров уже доставили в Новый Уренгой. Сейчас идут работы по установке конструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое многоэтажные дома покрасят в цвет флага России. Такой дизайн получат несколько домов, в которых проводят капитальный ремонт.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пригласил жителей города посетить торжественное поднятие самого большого триколора в регионе. Об этом мэр газовой столицы сообщил в своем telegram-канале. «Приглашаю горожан 27 июля в 11:00 на торжественное поднятие самого большого на Ямале флага на площади возле администрации», — написал Андрей Воронов. 35-метровый флагшток и полотнище размером 88 квадратных метров уже доставили в Новый Уренгой. Сейчас идут работы по установке конструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое многоэтажные дома покрасят в цвет флага России. Такой дизайн получат несколько домов, в которых проводят капитальный ремонт.