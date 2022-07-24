Самый большой флагшток в ЯНАО появится в Новом Уренгое

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пригласил жителей города посетить торжественное поднятие самого большого триколора в регионе. Об этом мэр газовой столицы сообщил в своем telegram-канале.
«Приглашаю горожан 27 июля в 11:00 на торжественное поднятие самого большого на Ямале флага на площади возле администрации», — написал Андрей Воронов. 35-метровый флагшток и полотнище размером 88 квадратных метров уже доставили в Новый Уренгой. Сейчас идут работы по установке конструкции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое многоэтажные дома покрасят в цвет флага России. Такой дизайн получат несколько домов, в которых проводят капитальный ремонт.
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