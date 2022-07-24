24 июля 2022
23 июля 2022
22 июля 2022

Самый большой флагшток в ЯНАО появится в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
На 35-метровом флагштоке будет развеваться триколор площадью 88 квадратных метров Фото:

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пригласил жителей города посетить торжественное поднятие самого большого триколора в регионе. Об этом мэр газовой столицы сообщил в своем telegram-канале.

«Приглашаю горожан 27 июля в 11:00 на торжественное поднятие самого большого на Ямале флага на площади возле администрации», — написал Андрей Воронов. 35-метровый флагшток и полотнище размером 88 квадратных метров уже доставили в Новый Уренгой. Сейчас идут работы по установке конструкции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое многоэтажные дома покрасят в цвет флага России. Такой дизайн получат несколько домов, в которых проводят капитальный ремонт.

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Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пригласил жителей города посетить торжественное поднятие самого большого триколора в регионе. Об этом мэр газовой столицы сообщил в своем telegram-канале. «Приглашаю горожан 27 июля в 11:00 на торжественное поднятие самого большого на Ямале флага на площади возле администрации», — написал Андрей Воронов. 35-метровый флагшток и полотнище размером 88 квадратных метров уже доставили в Новый Уренгой. Сейчас идут работы по установке конструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое многоэтажные дома покрасят в цвет флага России. Такой дизайн получат несколько домов, в которых проводят капитальный ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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