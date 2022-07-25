Песков сообщил об особых мерах предосторожности в Кремле

В администрации президента России сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, хотя Роспотребнадзор уже снял ограничения. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы четко выполняем инструкции Роспотребнадзора. Несмотря на то, что ограничения [по коронавирусу] сняты, в администрации президента сохраняются особые меры предосторожности», — отметил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к встрече с «Кентавром» — разновидностью штамма «Омикрон».
Песков подчеркнул, что меры предосторожности связаны с особым статусом резиденции главы государства. «Мы будем и дальше придерживаться этой практики», — отметил он.
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В администрации президента России сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, хотя Роспотребнадзор уже снял ограничения. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы четко выполняем инструкции Роспотребнадзора. Несмотря на то, что ограничения [по коронавирусу] сняты, в администрации президента сохраняются особые меры предосторожности», — отметил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к встрече с «Кентавром» — разновидностью штамма «Омикрон». Песков подчеркнул, что меры предосторожности связаны с особым статусом резиденции главы государства. «Мы будем и дальше придерживаться этой практики», — отметил он.