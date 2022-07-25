Песков сообщил об особых мерах предосторожности в Кремле

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В администрации президента России сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В администрации президента России сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, хотя Роспотребнадзор уже снял ограничения. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы четко выполняем инструкции Роспотребнадзора. Несмотря на то, что ограничения [по коронавирусу] сняты, в администрации президента сохраняются особые меры предосторожности», — отметил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к встрече с «Кентавром» — разновидностью штамма «Омикрон».

Песков подчеркнул, что меры предосторожности связаны с особым статусом резиденции главы государства. «Мы будем и дальше придерживаться этой практики», — отметил он.

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В администрации президента России сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, хотя Роспотребнадзор уже снял ограничения. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы четко выполняем инструкции Роспотребнадзора. Несмотря на то, что ограничения [по коронавирусу] сняты, в администрации президента сохраняются особые меры предосторожности», — отметил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к встрече с «Кентавром» — разновидностью штамма «Омикрон». Песков подчеркнул, что меры предосторожности связаны с особым статусом резиденции главы государства. «Мы будем и дальше придерживаться этой практики», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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