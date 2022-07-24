24 июля 2022
23 июля 2022

Курганцев предупредили о 36-градусной жаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Голубые озёра. Курган, лето, отдых, пляж голубые озера
О жаре курганцев предупредили представители РСЧС Фото:

В Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. Данная информация размещена в СМС-сообщениях, которые представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправили жителям региона.

«25-26.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности. Сильная жара до +36», — указано в сообщении.

На сайте областного ЦГМС указано, что 26 июля также ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду. Также гроза в регионе ожидается и 27 июля. В этот день в области может потеплеть до +31 градуса.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. Данная информация размещена в СМС-сообщениях, которые представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправили жителям региона. «25-26.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности. Сильная жара до +36», — указано в сообщении. На сайте областного ЦГМС указано, что 26 июля также ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду. Также гроза в регионе ожидается и 27 июля. В этот день в области может потеплеть до +31 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...