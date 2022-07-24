Курганцев предупредили о 36-градусной жаре

25 июля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

О жаре курганцев предупредили представители РСЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. Данная информация размещена в СМС-сообщениях, которые представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправили жителям региона. «25-26.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности. Сильная жара до +36», — указано в сообщении. На сайте областного ЦГМС указано, что 26 июля также ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду. Также гроза в регионе ожидается и 27 июля. В этот день в области может потеплеть до +31 градуса.

В Курганской области 26 июля может потеплеть до +36 градусов. Данная информация размещена в СМС-сообщениях, которые представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправили жителям региона. «25-26.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности. Сильная жара до +36», — указано в сообщении. На сайте областного ЦГМС указано, что 26 июля также ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду. Также гроза в регионе ожидается и 27 июля. В этот день в области может потеплеть до +31 градуса.