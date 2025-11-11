Логотип РИА URA.RU
Курганский ХК «Зауралье» уступил «Горняку-УГМК» из-за собственных ошибок

12 ноября 2025 в 02:44
Курганские хоккеисты не смогли догнать «Горняк-УГМК» в последнем матче выезда

Тренер «Зауралья» Артем Седунов считает, что собственные грубые ошибки стали причиной поражения в матче с «Горняком-УГМК». Встреча в Верхней Пышме завершилась со счетом 3:4 и стала для курганского клуба последней в выездной серии. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«Шанс увезти очки был. Подвели в первую очередь собственные грубые ошибки», — отметил тренер «Зауралья» Артем Седунов. Его комментарий опубликован в telegram-канале клуба.

Пресс-служба курганской команды отметила, что хоккеисты пытались догнать соперника, но не смогли, завершив выездную серию на минорной ноте. Также тренер «Горняка-УГМК» Алексей Алексеев заявил, что его команда могла решить исход матча раньше, избежав нервной концовки.

Ранее «Зауралье» одержало три победы подряд, в том числе обыграло «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1, но перед этим команда проиграла воронежскому «Бурану» со счетом 1:2 и прервала предыдущую победную серию. Поражение от «Горняка-УГМК» стало первой неудачей курганцев после трех успешных матчей и завершило выездную серию клуба.

