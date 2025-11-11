Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Стало известно, какой будет зима в Курганской области.

В Курганской области ожидается теплая зима
12 ноября 2025 в 01:18
Вероятность теплой зимы в Курганской области оценили в 60%

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вероятность теплой зимы в Курганской области оценивается в 45-60%. Количество осадков при этом ожидается в пределах нормы. Это следует из карты консенсусного прогноза, опубликованной на сайте Северо-Евразийского климатического центра.

Прогноз температурного режима на зиму 2025-2026 гг. Вероятность тепла в процентах

Фото: seakc.meteoinfo.ru


«Вероятность теплой зимы оценивается в Курганской области в 45-60%. Количество осадков ожидается в пределах нормы», — следует из карты консенсусного прогноза, который был разработан в рамках 29-й сессии Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ-29). На большей территории России температурный фон будет выше нормы.

Прогноз был опубликован на сайте Северо-Евразийского климатического центра. Он рассчитан на основе интерпретации данных трех российских моделей: модели Гидрометцентра России (ПЛАВ), модели Главной геофизической обсерватории (ГГО) и модели Института вычислительной математики (ИВМ).

Прогноз на теплую зиму в Курганской области с вероятностью 45–60% дополняет ранее опубликованные данные Гидрометцентра о том, что ноябрь 2025 года в регионе ожидается без погодных аномалий, со среднемесячной температурой около −5,1 градуса и осадками в пределах нормы. При этом ранее в Кургане был зафиксирован рекордный объем осадков 31 октября — 12 мм, но в целом октябрь оказался сухим.

