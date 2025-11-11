Вероятность теплой зимы в Курганской области оценили в 60% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вероятность теплой зимы в Курганской области оценивается в 45-60%. Количество осадков при этом ожидается в пределах нормы. Это следует из карты консенсусного прогноза, опубликованной на сайте Северо-Евразийского климатического центра.

Прогноз температурного режима на зиму 2025-2026 гг. Вероятность тепла в процентах Фото: seakc.meteoinfo.ru





«Вероятность теплой зимы оценивается в Курганской области в 45-60%. Количество осадков ожидается в пределах нормы», — следует из карты консенсусного прогноза, который был разработан в рамках 29-й сессии Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ-29). На большей территории России температурный фон будет выше нормы.

Прогноз был опубликован на сайте Северо-Евразийского климатического центра. Он рассчитан на основе интерпретации данных трех российских моделей: модели Гидрометцентра России (ПЛАВ), модели Главной геофизической обсерватории (ГГО) и модели Института вычислительной математики (ИВМ).

Продолжение после рекламы