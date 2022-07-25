АТОР нашел способ отправлять россиян в Европу

25 июля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Россияне вновь смогут отправиться в Европу на зимние каникулы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские туроператоры запустят сухопутные туры в Финляндию и Эстонию в связи со снятием ограничений на пересечение границы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Ассоциации Туроператоров. «Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных и других услуг в Финляндии и Эстонии. Так, Финляндия снова вернется в ассортимент зимних направлений туроператора PAC Group. В компании планируют запустить туры в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти», — сообщатся на сайте. Власти России сняли ограничения на пересечение сухопутной границы с Финляндией 4 июля. Только за первые сутки в страну въехали больше пяти тысяч россиян, сообщал MK.RU .

Российские туроператоры запустят сухопутные туры в Финляндию и Эстонию в связи со снятием ограничений на пересечение границы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Ассоциации Туроператоров. «Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных и других услуг в Финляндии и Эстонии. Так, Финляндия снова вернется в ассортимент зимних направлений туроператора PAC Group. В компании планируют запустить туры в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти», — сообщатся на сайте. Власти России сняли ограничения на пересечение сухопутной границы с Финляндией 4 июля. Только за первые сутки в страну въехали больше пяти тысяч россиян, сообщал MK.RU.