АТОР нашел способ отправлять россиян в Европу

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Россияне вновь смогут отправиться в Европу на зимние каникулы Фото:

Российские туроператоры запустят сухопутные туры в Финляндию и Эстонию в связи со снятием ограничений на пересечение границы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Ассоциации Туроператоров.

«Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных и других услуг в Финляндии и Эстонии. Так, Финляндия снова вернется в ассортимент зимних направлений туроператора PAC Group. В компании планируют запустить туры в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти», — сообщатся на сайте.

Власти России сняли ограничения на пересечение сухопутной границы с Финляндией 4 июля. Только за первые сутки в страну въехали больше пяти тысяч россиян, сообщал MK.RU.

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Российские туроператоры запустят сухопутные туры в Финляндию и Эстонию в связи со снятием ограничений на пересечение границы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Ассоциации Туроператоров. «Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных и других услуг в Финляндии и Эстонии. Так, Финляндия снова вернется в ассортимент зимних направлений туроператора PAC Group. В компании планируют запустить туры в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти», — сообщатся на сайте. Власти России сняли ограничения на пересечение сухопутной границы с Финляндией 4 июля. Только за первые сутки в страну въехали больше пяти тысяч россиян, сообщал MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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