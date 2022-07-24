ГИБДД нашла десятки нарушений в курганских автобусах

Сотрудники ГИБДД устроили массовую проверку автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время массовой проверки автобусов в Кургане ГИБДД выявила десятки нарушений при перевозке пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Кургану.

«Всего проверен 371 автобус, осуществляющий пассажирские перевозки. В отношении водителей, допустивших нарушения ПДД РФ составлено 93 административных материала, из них: за управление транспортом с техническими неисправностями — 37, без диагностической карты — 6, без тахографа или за нарушения режима труда и отдыха — 3. Также на спецстоянку были отправлены 6 автобусов с неисправным рулем», — говорят в ведомстве.

Проверка на территории Кургана проходила в период с 19 по 21 июля. Всего были задействованы 93 сотрудника Госавтоинспекции и курганского территориального отдела Госавтодорнадзора. По ее результатам к административной ответственности привлекли 9 должностных лиц транспортных предприятий.

До этого URA.RU писало, что курганский перевозчик отказался от маршрута №336. На данный момент маршрут не обслуживается больше недели. Представитель организации отметил, что, по закону, если перевозчик за три дня не выполняет ни одного рейса, у него аннулируют действие свидетельства об осуществлении перевозок.