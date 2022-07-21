В Кургане перевозчик отказался возить пассажиров

Автобусы маршрута № 336 не видели в городе больше недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Перевозчик маршрута № 336 в Кургане отказался от него и не обслуживает больше недели. Об этом 22 июля сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«В Кургане перевозчик отказался от маршрута. 336 маршрут брошен и больше не обслуживается перевозчиком. Уже более недели на линию не выезжал не один автобус на этом маршруте», — указано в посте, размещенном в группе союза в соцсети «ВКонтакте».

Представители организации сослались на закон, связанный с организаций регулярных перевозок. Они отметили, что согласно документу, если перевозчик за три дня не выполнил ни одного рейса, у него аннулируют действие свидетельства об осуществлении перевозок. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Запрос был взят в работу.

Ранее стало известно, что с 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Представители союза высказывали опасения, что во время переходного периода некоторые перевозчики могут отказаться от убыточных маршрутов. Ранее перевозчики уже отказывались от некоторых маршрутов в Кургане.