Терапевт Серебрянский назвал безопасную температуру кондиционера

26 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

В кондиционеры могут завестись опасные бактерии, сказал Юрий Серебрянский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оптимальной и безопасной температурой для работы кондиционера является 22-23 градуса. Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. «Кондиционер — это хорошо. Главное не лежать под ним. Не надо на 18 градусов ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22-23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью», — отметил Юрий Серебрянский. Он предупредил, что из-за работы кондиционера может возникнуть воспаление легких. «Важно, чтобы их промывали, очищали, чтобы не было накопления бактерий. В частности, легионеллы. Они впервые были обнаружены во Франции. Эти бактерии вызывают пневмонию. Чаще эта проблема касается домашних кондиционеров. За ними реже ухаживают. Те, что на предприятии, обычно промывают и обрабатывают антисептиком два — три раза в год», — сообщил терапевт. Доктор медицинских наук подчеркнул, что для тех, у кого дома нет кондиционеров, есть выход, чтобы спастись от жары. «Можно ставить ведра в квартире, чтобы вода испарялась. Вешать простыни или полотенца мокры, тогда помещение охлаждается. На Украине, например, принято в дом заносить зелень. Ее разбрасывают по полу, и обязательно чабрец, чтобы пахло хорошо. А когда она высохнет, выметают», — посоветовал эксперт. Он рекомендовал пить больше жидкости. «Лучше не холодную, а теплую. В Средней Азии чай пьют, идет компенсация жидкости и нет локального переохлаждения горла. Плюс можно добавлять лимон, цедру, листья мяты, земляники или смородины», — сказал Серебрянский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оптимальной и безопасной температурой для работы кондиционера является 22-23 градуса. Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. «Кондиционер — это хорошо. Главное не лежать под ним. Не надо на 18 градусов ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22-23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью», — отметил Юрий Серебрянский. Он предупредил, что из-за работы кондиционера может возникнуть воспаление легких. «Важно, чтобы их промывали, очищали, чтобы не было накопления бактерий. В частности, легионеллы. Они впервые были обнаружены во Франции. Эти бактерии вызывают пневмонию. Чаще эта проблема касается домашних кондиционеров. За ними реже ухаживают. Те, что на предприятии, обычно промывают и обрабатывают антисептиком два — три раза в год», — сообщил терапевт. Доктор медицинских наук подчеркнул, что для тех, у кого дома нет кондиционеров, есть выход, чтобы спастись от жары. «Можно ставить ведра в квартире, чтобы вода испарялась. Вешать простыни или полотенца мокры, тогда помещение охлаждается. На Украине, например, принято в дом заносить зелень. Ее разбрасывают по полу, и обязательно чабрец, чтобы пахло хорошо. А когда она высохнет, выметают», — посоветовал эксперт. Он рекомендовал пить больше жидкости. «Лучше не холодную, а теплую. В Средней Азии чай пьют, идет компенсация жидкости и нет локального переохлаждения горла. Плюс можно добавлять лимон, цедру, листья мяты, земляники или смородины», — сказал Серебрянский.