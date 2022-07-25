Европейцы умоляют свои власти запустить «Северный поток — 2»

25 июля 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Европейцы боятся замерзнуть зимой без российских газопроводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Европы и США призывают свои власти запустить газопровод «Северный поток — 2». Так иностранцы отреагировали на новость об остановке «Газпромом» еще одной турбины Siemens, в результате которой транзит газа в Европу сократится до 33 миллионов кубометров в сутки. «У Германии нет другого выхода, кроме как позволить трубопроводу Nord Steam 2 течь», — написал пользователь @pranavanandm. Его поддержал другой участник дискуссии под ником @DienemannJorg. «Разве не стоит просто попробовать открыть #nordsteam2 [Северный поток — 2]», — написал он. «Эх, если бы была еще одна труба, которую можно было бы запустить. Не может же Германия быть настолько глупой, чтобы и ее похоронить?» — намекнул комментатор на «Северный поток — 2». Некоторые пользователи начали шутить над своим правительством. «Демократичный уголь лучше „диктаторского“ природного газа», — сыронизировал Danny The Snarky. Dani Mcfly также пошутил: «Глобалисты-плебеи из Евросоюза возбуждаются, когда им отключают газ». «Зима будет холодной», — сообщил Luke Warm. «„Северный поток-2“ СРОЧНО», — резюмировал @DerMannFrei. Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». Ранее в компании заявляли, что Канада не возвращает им одну из отправленных на ремонт турбин для «Северного потока». «Газпром» не устроили предоставленные Канадой документы, необходимые для решения вопроса экспорта турбины, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Европы и США призывают свои власти запустить газопровод «Северный поток — 2». Так иностранцы отреагировали на новость об остановке «Газпромом» еще одной турбины Siemens, в результате которой транзит газа в Европу сократится до 33 миллионов кубометров в сутки. «У Германии нет другого выхода, кроме как позволить трубопроводу Nord Steam 2 течь», — написал пользователь @pranavanandm. Его поддержал другой участник дискуссии под ником @DienemannJorg. «Разве не стоит просто попробовать открыть #nordsteam2 [Северный поток — 2]», — написал он. «Эх, если бы была еще одна труба, которую можно было бы запустить. Не может же Германия быть настолько глупой, чтобы и ее похоронить?» — намекнул комментатор на «Северный поток — 2». Некоторые пользователи начали шутить над своим правительством. «Демократичный уголь лучше „диктаторского“ природного газа», — сыронизировал Danny The Snarky. Dani Mcfly также пошутил: «Глобалисты-плебеи из Евросоюза возбуждаются, когда им отключают газ». «Зима будет холодной», — сообщил Luke Warm. «„Северный поток-2“ СРОЧНО», — резюмировал @DerMannFrei. Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». Ранее в компании заявляли, что Канада не возвращает им одну из отправленных на ремонт турбин для «Северного потока». «Газпром» не устроили предоставленные Канадой документы, необходимые для решения вопроса экспорта турбины, передает «Царьград».