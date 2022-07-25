«Газпром» снизит поставки газа ЕС из-за еще одной турбины

25 июля 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

В «Газпроме» заявили об отключении еще одной турбины Siemens Energy Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российская энергетическая компания «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“», — сообщили telegram-канале «Газпрома». По данным компании, суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки. Ранее в «Газпроме» сообщили, Италия получит только 65% от заявленного объема газа по техническим причинам. В компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая была на ремонте, пишет RT. «Газпром» неоднократно запрашивал документы, необходимые для решения вопроса экспорта турбины для газопровода «Северный поток».

Российская энергетическая компания «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“», — сообщили telegram-канале «Газпрома». По данным компании, суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки. Ранее в «Газпроме» сообщили, Италия получит только 65% от заявленного объема газа по техническим причинам. В компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая была на ремонте, пишет RT. «Газпром» неоднократно запрашивал документы, необходимые для решения вопроса экспорта турбины для газопровода «Северный поток».