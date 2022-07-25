Власти сообщили о гибели пермского защитника Донбасса

О гибели солдата в ходе спецоперации — уроженца поселка Сейва, Анисимова Дмитрия Игоревича рассказала глава Гайнского муниципального округа (Пермский край) Елизавета Шалгинских. Пост опубликован на ее личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня все, кто знал Дмитрия, скорбят с Вами. Эта трагедия не оставляет равнодушными никого. Мы всегда будем помнить Дмитрия. Мы не имеем права забывать, ведь он пошел на это ради нашего будущего, ради будущего нашей страны», — написала Шалгинских.
Панихида пройдет 28 июля в 12 дня. Церемония прощания с пермским бойцом состоится в здании школы по адресу п. Сейва, ул. Центральная, д. 6.
О старте специальной военной операции на территории Украины сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. По словам лидера государства, ее основная задача — защита мирных жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны националистов Украины. Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не ставит цель оккупировать территорию этой страны.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»