Власти сообщили о гибели пермского защитника Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, возложение цветов, гвоздики, цветы
Глава Гайнского округа выразила «глубокие соболезнования родным и близким» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О гибели солдата в ходе спецоперации — уроженца поселка Сейва, Анисимова Дмитрия Игоревича рассказала глава Гайнского муниципального округа (Пермский край) Елизавета Шалгинских. Пост опубликован на ее личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня все, кто знал Дмитрия, скорбят с Вами. Эта трагедия не оставляет равнодушными никого. Мы всегда будем помнить Дмитрия. Мы не имеем права забывать, ведь он пошел на это ради нашего будущего, ради будущего нашей страны», — написала Шалгинских.

Панихида пройдет 28 июля в 12 дня. Церемония прощания с пермским бойцом состоится в здании школы по адресу п. Сейва, ул. Центральная, д. 6.

О старте специальной военной операции на территории Украины сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. По словам лидера государства, ее основная задача — защита мирных жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны националистов Украины. Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не ставит цель оккупировать территорию этой страны.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

О гибели солдата в ходе спецоперации — уроженца поселка Сейва, Анисимова Дмитрия Игоревича рассказала глава Гайнского муниципального округа (Пермский край) Елизавета Шалгинских. Пост опубликован на ее личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня все, кто знал Дмитрия, скорбят с Вами. Эта трагедия не оставляет равнодушными никого. Мы всегда будем помнить Дмитрия. Мы не имеем права забывать, ведь он пошел на это ради нашего будущего, ради будущего нашей страны», — написала Шалгинских. Панихида пройдет 28 июля в 12 дня. Церемония прощания с пермским бойцом состоится в здании школы по адресу п. Сейва, ул. Центральная, д. 6. О старте специальной военной операции на территории Украины сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. По словам лидера государства, ее основная задача — защита мирных жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны националистов Украины. Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не ставит цель оккупировать территорию этой страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...