Южанин, оскорбивший русских в ХМАО, принес извинения

25 июля 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Артур Ильясханов извинился за свое поведение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уроженец Дагестана Артур Ильясханов, оскорбивший русских в Нижневартовске (ХМАО), принес извинения всей России за свои слова. Соответствующее видео появилось в местном telegram-канале. «Во всем виноват алкоголь. Приношу извинения всей России за нелестные слова, которые я произнес. Пьяный был, не соображал, что говорю, что делаю», — рассказал Артур Ильясханов на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Мегаполис Югра». Ранее URA.RU сообщало, что скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Ильясханов после разборок с продавцом начал оскорблять русских. Полиция составила протокол по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. В конфликт вмешалась диаспора Чеченской Республики. Представители кавказского народа пообещали провести с мужчиной воспитательную беседу.

Уроженец Дагестана Артур Ильясханов, оскорбивший русских в Нижневартовске (ХМАО), принес извинения всей России за свои слова. Соответствующее видео появилось в местном telegram-канале. «Во всем виноват алкоголь. Приношу извинения всей России за нелестные слова, которые я произнес. Пьяный был, не соображал, что говорю, что делаю», — рассказал Артур Ильясханов на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Мегаполис Югра». Ранее URA.RU сообщало, что скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Ильясханов после разборок с продавцом начал оскорблять русских. Полиция составила протокол по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. В конфликт вмешалась диаспора Чеченской Республики. Представители кавказского народа пообещали провести с мужчиной воспитательную беседу.