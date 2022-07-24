В ХМАО суд вынес приговор южанину, оскорбившему русских

Уроженец Дагестана приговорен к 32 тысячам рублей штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженец Дагестана, оскорбивший русских в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Суд уже прошел. Правонарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, а также еще две тысячи рублей за мелкое хулиганство», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина избежит уголовного наказания. «В этой ситуации, все произошедшее имело единичный характер. В чем-то похожей ситуации с сургутянкой Раей Мамедовой история немного другая. Она оскорбляла людей по национальному признаку на системной основе», — считает инсайдер.

Скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Нетрезвый южанин после скандала с продавцом начал оскорблять русских. Ранее URA.RU сообщало, что полиция округа уже установила личность мужчины и задержала его. Ему предъявлено обвинение по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.