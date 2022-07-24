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22 июля 2022

В ХМАО суд вынес приговор южанину, оскорбившему русских

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Уроженец Дагестана приговорен к 32 тысячам рублей штрафа Фото:

Уроженец Дагестана, оскорбивший русских в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Суд уже прошел. Правонарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, а также еще две тысячи рублей за мелкое хулиганство», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина избежит уголовного наказания. «В этой ситуации, все произошедшее имело единичный характер. В чем-то похожей ситуации с сургутянкой Раей Мамедовой история немного другая. Она оскорбляла людей по национальному признаку на системной основе», — считает инсайдер.

Скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Нетрезвый южанин после скандала с продавцом начал оскорблять русских. Ранее URA.RU сообщало, что полиция округа уже установила личность мужчины и задержала его. Ему предъявлено обвинение по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Уроженец Дагестана, оскорбивший русских в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Суд уже прошел. Правонарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, а также еще две тысячи рублей за мелкое хулиганство», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина избежит уголовного наказания. «В этой ситуации, все произошедшее имело единичный характер. В чем-то похожей ситуации с сургутянкой Раей Мамедовой история немного другая. Она оскорбляла людей по национальному признаку на системной основе», — считает инсайдер. Скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Нетрезвый южанин после скандала с продавцом начал оскорблять русских. Ранее URA.RU сообщало, что полиция округа уже установила личность мужчины и задержала его. Ему предъявлено обвинение по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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