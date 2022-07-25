В Екатеринбурге девушка с дредами выпала из окна. Фото

26 июля 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают спецслужбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 25 июля в районе 23:00 возле ТЦ «Мегаполис» с верхних этажей жилого дома на Циолковского, 57 выпала девушка с дредами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила читательница. «Я шла домой и вдруг услышала громкий выкрик: „Стой дура!“. Затем увидела, что девушка с дредами выпала из окна на козырек здания ВТБ Банка», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, девушка скончалась на месте. По словам очевидицы, в тот же момент на улице двое молодых людей ругались и дрались, а третий пытался их разнять. На место приехали спецслужбы и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СКР по Свердловской области и в МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) из окна выпал трехлетний ребенок. Его вместе с мамой госпитализировали. На месте происшествия работают спецслужбы Фото: очевидец Фото: очевидец

В Екатеринбурге 25 июля в районе 23:00 возле ТЦ «Мегаполис» с верхних этажей жилого дома на Циолковского, 57 выпала девушка с дредами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила читательница. «Я шла домой и вдруг услышала громкий выкрик: „Стой дура!“. Затем увидела, что девушка с дредами выпала из окна на козырек здания ВТБ Банка», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, девушка скончалась на месте. По словам очевидицы, в тот же момент на улице двое молодых людей ругались и дрались, а третий пытался их разнять. На место приехали спецслужбы и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в СКР по Свердловской области и в МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) из окна выпал трехлетний ребенок. Его вместе с мамой госпитализировали.