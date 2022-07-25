В Перми продают площади ресторана, которые хотела выкупить мэрия

Ранее в помещениях находился популярный в Перми ресторан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Перми выставлены на продажу помещения бывшего ресторана «Халва», которые хотели выкупить городские власти. Площади на Комсомольском проспекте 7, где ранее располагалось заведение сети «RestUnion» оценили 32,4 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«Встроенно-пристроенное помещение на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Советская. Подходит под любые виды деятельности. Состоит из двух помещений 115 кв. м. и 259 кв. м. Электрическая мощность 160 кВт. Все коммуникации центральные», — указано в объявлении.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ранее пермские власти намеревались изъять земельные участки и пристрой к дому на Комсомольском проспекте 7 в рамках реконструкции улично-дорожной сети. Жители дома в 2019 году выступали против изъятия пристроя, утверждая, что его демонтаж повредит несущие конструкции здания. По данным источников издания, в конце 2021 года в мэрии решили отказаться от выкупа недвижимости из-за чересчур высокой выкупной стоимости.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти намерены приобрести в собственность здание бывшего элитного ресторана «Живаго». По данным источников агентства, там разместится краевое министерство социального развития.