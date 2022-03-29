29 марта 2022
28 марта 2022

Пермские власти хотят купить здание элитного ресторана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, кафе пастернак, pasternak
На месте элитного ресторана хотят открыть соцзащиту Фото:

Власти Пермского края хотят выкупить здание ТЦ Zoom на ул. Ленина, 37, где раньше располагался элитный ресторан «Живаго». Объектом заинтересовалось министерство социального развития.

«Краевое правительство изучает возможность приобретения здания по ул. Ленина, 37, принадлежащего ООО „Конкур-Пермь“. Источник, знакомый с продавцом объекта, сообщил, что на днях сотрудники министерства имущественных отношений осмотрели помещение», — уточняет «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас владелец здания ООО «Конкур-Пермь» выставило объект на продажу за 90 млн рублей. Предполагалось, что новый владелец сможет построить на этом месте элитный жилой комплекс. Однако краевые власти выступили категорически против строительства, а именно они управляют сегодня всей градостроительной политикой города. Одним из условий покупки ТЦ краем является снятие здания с торгов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Пермского края хотят выкупить здание ТЦ Zoom на ул. Ленина, 37, где раньше располагался элитный ресторан «Живаго». Объектом заинтересовалось министерство социального развития. «Краевое правительство изучает возможность приобретения здания по ул. Ленина, 37, принадлежащего ООО „Конкур-Пермь“. Источник, знакомый с продавцом объекта, сообщил, что на днях сотрудники министерства имущественных отношений осмотрели помещение», — уточняет «Коммерсант-Прикамье». Сейчас владелец здания ООО «Конкур-Пермь» выставило объект на продажу за 90 млн рублей. Предполагалось, что новый владелец сможет построить на этом месте элитный жилой комплекс. Однако краевые власти выступили категорически против строительства, а именно они управляют сегодня всей градостроительной политикой города. Одним из условий покупки ТЦ краем является снятие здания с торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...