Пермские власти хотят купить здание элитного ресторана

На месте элитного ресторана хотят открыть соцзащиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края хотят выкупить здание ТЦ Zoom на ул. Ленина, 37, где раньше располагался элитный ресторан «Живаго». Объектом заинтересовалось министерство социального развития.

«Краевое правительство изучает возможность приобретения здания по ул. Ленина, 37, принадлежащего ООО „Конкур-Пермь“. Источник, знакомый с продавцом объекта, сообщил, что на днях сотрудники министерства имущественных отношений осмотрели помещение», — уточняет «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас владелец здания ООО «Конкур-Пермь» выставило объект на продажу за 90 млн рублей. Предполагалось, что новый владелец сможет построить на этом месте элитный жилой комплекс. Однако краевые власти выступили категорически против строительства, а именно они управляют сегодня всей градостроительной политикой города. Одним из условий покупки ТЦ краем является снятие здания с торгов.