Тюменец пошел под суд за то, что избил знакомого елкой

26 июля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Житель Голышмановского района поссорился с односельчанином и ударил его елкой по голове Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Голышмановского района получил 2 года условно за то, что во время ссоры с односельчанином сломал елку и ударил его стволом дерева по голове. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. «Голышмановский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Савельева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия — п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ. Из материалов дела следует, что 29 января 2022 года, мужчина, находясь на прилегающей территории Турлаковского сельского клуба, испытывая неприязнь к гражданину К., сломал стоящий рядом ствол елки и нанес им удар по голове, причинив последнему потерпевшему повреждения», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что мужчина признал вину в содеянном. «Савельев пояснил, что пришел к сельскому клубу, чтобы разнять молодежь. Он растащил ребят по сторонам, но его послушались не все. Тогда он пошел на крайние меры. Ударив палкой самого задиристого драчуна, он довел его до клуба и попросил вызвать скорую помощь», — добавили в Объединенной пресс-службе. Потерпевший простил Савельева и попросил не наказывать его строго. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Голышмановского района получил 2 года условно за то, что во время ссоры с односельчанином сломал елку и ударил его стволом дерева по голове. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. «Голышмановский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Савельева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия — п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ. Из материалов дела следует, что 29 января 2022 года, мужчина, находясь на прилегающей территории Турлаковского сельского клуба, испытывая неприязнь к гражданину К., сломал стоящий рядом ствол елки и нанес им удар по голове, причинив последнему потерпевшему повреждения», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что мужчина признал вину в содеянном. «Савельев пояснил, что пришел к сельскому клубу, чтобы разнять молодежь. Он растащил ребят по сторонам, но его послушались не все. Тогда он пошел на крайние меры. Ударив палкой самого задиристого драчуна, он довел его до клуба и попросил вызвать скорую помощь», — добавили в Объединенной пресс-службе. Потерпевший простил Савельева и попросил не наказывать его строго. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.