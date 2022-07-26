Tetra Pak отдает бизнес руководству в РФ

26 июля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Tetra Pak занимается производством асептических упаковок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковок, передаст свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «Сейчас мы не можем поддерживать операционную деятельность компании. С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении Tetra Pak. Производители молочных продуктов и сока в России заявили, что из-за решения компании Tetra Pak сократят ассортимент продукции. Это связано с нехваткой асептических упаковок, которые производит Tetra Pak.

Компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковок, передаст свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «Сейчас мы не можем поддерживать операционную деятельность компании. С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении Tetra Pak. Производители молочных продуктов и сока в России заявили, что из-за решения компании Tetra Pak сократят ассортимент продукции. Это связано с нехваткой асептических упаковок, которые производит Tetra Pak.