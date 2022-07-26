Tetra Pak отдает бизнес руководству в РФ

Компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковок, передаст свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Сейчас мы не можем поддерживать операционную деятельность компании. С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении Tetra Pak.
Производители молочных продуктов и сока в России заявили, что из-за решения компании Tetra Pak сократят ассортимент продукции. Это связано с нехваткой асептических упаковок, которые производит Tetra Pak.
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