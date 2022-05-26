Производители молока в РФ предупредили о сокращении ассортимента

27 мая 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки упаковки производители молока сократят ассортимент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Производители молочных продуктов и сока в России рассматривают вопрос о сокращении ассортимента из-за нехватки асептической упаковки. Об этом пишет газета «Известия», со ссылкой на крупнейшую компанию в этой сфере. «Основная проблема — отсутствие нужного объема асептической упаковки. Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно», — сказал собеседник издания «Известия». Вместе с тем сообщается, что Минпромторг РФ сейчас работает над устранением этой проблемы. Например, в Казани разработали отечественную марку полиэтилена. Сейчас она проходит тестовые испытания, однако чтобы перейти на ее использование потребуется время. «Также есть упаковка из альтернативного сырья — например, из стекла», — добавили в Минпромторге. Однако широкий возврат к стеклянным бутылкам вряд ли возможен, считают в «Союзмолоке». Там уверены, что такая тара не позволяет обеспечить длительные сроки хранения. Также возникнут сложности из-за хрупкости материала, отметили в организации. Ранее производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой из импортных материалов. После ухода с рынка завода Elopak на фоне спецоперации в России остался только один завод по изготовлению упаковки — Tetra Pak. С учетом запасов самих производителей его мощностей хватит на то, чтобы полностью в течение месяца обеспечить молочную и соковую отрасли упаковкой — далее возникнет ее нехватка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Производители молочных продуктов и сока в России рассматривают вопрос о сокращении ассортимента из-за нехватки асептической упаковки. Об этом пишет газета «Известия», со ссылкой на крупнейшую компанию в этой сфере. «Основная проблема — отсутствие нужного объема асептической упаковки. Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно», — сказал собеседник издания «Известия». Вместе с тем сообщается, что Минпромторг РФ сейчас работает над устранением этой проблемы. Например, в Казани разработали отечественную марку полиэтилена. Сейчас она проходит тестовые испытания, однако чтобы перейти на ее использование потребуется время. «Также есть упаковка из альтернативного сырья — например, из стекла», — добавили в Минпромторге. Однако широкий возврат к стеклянным бутылкам вряд ли возможен, считают в «Союзмолоке». Там уверены, что такая тара не позволяет обеспечить длительные сроки хранения. Также возникнут сложности из-за хрупкости материала, отметили в организации. Ранее производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой из импортных материалов. После ухода с рынка завода Elopak на фоне спецоперации в России остался только один завод по изготовлению упаковки — Tetra Pak. С учетом запасов самих производителей его мощностей хватит на то, чтобы полностью в течение месяца обеспечить молочную и соковую отрасли упаковкой — далее возникнет ее нехватка.