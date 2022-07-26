Евросоюз согласовал план по сокращению российского газа

26 июля 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Европа готова экономить российский газ Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения по облегченной версии плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает официальное представительство Чехии в Совете Евросоюза. «Министры достигли компромисса по существенно облегченной версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов», — заявили в представительстве. Оно разместило свое сообщение в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Однако Бельгия и Португалия выступили против плана по экономии.

Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения по облегченной версии плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает официальное представительство Чехии в Совете Евросоюза. «Министры достигли компромисса по существенно облегченной версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов», — заявили в представительстве. Оно разместило свое сообщение в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Однако Бельгия и Португалия выступили против плана по экономии.