Евросоюз согласовал план по сокращению российского газа

Европа готова экономить российский газ
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения по облегченной версии плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает официальное представительство Чехии в Совете Евросоюза.
«Министры достигли компромисса по существенно облегченной версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов», — заявили в представительстве. Оно разместило свое сообщение в Twitter (заблокирован в РФ).
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Однако Бельгия и Португалия выступили против плана по экономии.
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