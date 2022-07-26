Евросоюз согласовал план по сокращению российского газа

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
Европа готова экономить российский газ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения по облегченной версии плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает официальное представительство Чехии в Совете Евросоюза.

«Министры достигли компромисса по существенно облегченной версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов», — заявили в представительстве. Оно разместило свое сообщение в Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Однако Бельгия и Португалия выступили против плана по экономии.

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Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения по облегченной версии плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает официальное представительство Чехии в Совете Евросоюза. «Министры достигли компромисса по существенно облегченной версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов», — заявили в представительстве. Оно разместило свое сообщение в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Однако Бельгия и Португалия выступили против плана по экономии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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