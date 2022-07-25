Курганское предприятие-банкрот продает теплосети и котельные

26 июля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Теплосеть в Шадринске продают более чем за пять миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области предприятие-банкрот выставило на продажу теплосети, котельные и баню. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «Предприятие „Комбинат бытового обслуживания“ продает тепловые сети от котельной №1 для теплоснабжения жилых домов поселка Санаторный в городе Шадринск Курганской области. Начальная цена: 5 241 343,50 рублей», — говорится в сообщении. Еще одна теплосеть продается более чем за 2,8 миллиона рублей. Здания котельных вместе с отопительными и паровыми котлами в Шадринске готовы продать за 2,2 миллиона рублей. Здание бани общей площадью более 431 квадратного метра стоит около двух миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обанкротившийся элеватор пустили с молотка. Стоимость земли и зерноскладов составляет почти 32 миллиона рублей. Также сообщалось, что курганская птицефабрика-банкрот распродает имущество. На продажу выставлено 20 нежилых зданий и земельный участок на общую сумму около 114 миллионов рублей.

В Курганской области предприятие-банкрот выставило на продажу теплосети, котельные и баню. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «Предприятие „Комбинат бытового обслуживания“ продает тепловые сети от котельной №1 для теплоснабжения жилых домов поселка Санаторный в городе Шадринск Курганской области. Начальная цена: 5 241 343,50 рублей», — говорится в сообщении. Еще одна теплосеть продается более чем за 2,8 миллиона рублей. Здания котельных вместе с отопительными и паровыми котлами в Шадринске готовы продать за 2,2 миллиона рублей. Здание бани общей площадью более 431 квадратного метра стоит около двух миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обанкротившийся элеватор пустили с молотка. Стоимость земли и зерноскладов составляет почти 32 миллиона рублей. Также сообщалось, что курганская птицефабрика-банкрот распродает имущество. На продажу выставлено 20 нежилых зданий и земельный участок на общую сумму около 114 миллионов рублей.