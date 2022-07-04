В Курганской области обанкротившийся элеватор пустили с молотка

Стоимость земли и зерноскладов составляет почти 32 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Каргаполье Курганской области элеватор-банкрот распродает землю и зерносклады почти за 32 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».

«ООО „Каргапольский элеватор“ продает земельный участок. Общая площадь: 140 684 квадратных метров. 12 зерноскладов, часть из них в аварийном состоянии. Общая площадь: 15 809 квадратных метров. Имущество находится в залоге АО „Россельхозбанк“. Начальная цена: 31 995 000,00 рублей», — говорится в сообщении. Также в стоимость входит здание зерносушилки, лаборатории, столовой, подсобного корпуса и пожарного депо. Общая площадь нежилых зданий составляет 1 645,6 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане птицефабрика-банкрот выставила на продажу 20 нежилых зданий и земельный участок. Общая стоимость имущества около 114 миллионов рублей. Курганская строительная компания-банкрот распродает спецтехнику более чем за 11,5 миллионов рублей. На торги выставлены экскаваторы, тракторы, автогрейдер и самосвал.