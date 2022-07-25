Губернатор Моор попал под санкции Великобритании

26 июля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Александру Моору запретили въезд в Соединенное королевство Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Тюменской области Александр Моор включен в санкционный список Великобритании. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Соединенного королевства. «Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области, дата рождения 06.01.1974», — указано в документе, обновленном 25 июля. Санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии). URA.RU направило запрос о комментарии в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. В июне Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство.

Губернатор Тюменской области Александр Моор включен в санкционный список Великобритании. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Соединенного королевства. «Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области, дата рождения 06.01.1974», — указано в документе, обновленном 25 июля. Санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии). URA.RU направило запрос о комментарии в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. В июне Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство.