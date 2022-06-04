Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Краснодон в Луганской Народной Республике. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. О возможной поездке главы региона в ЛНР ранее сообщали источники URA.RU.

«Работаю в Луганской Народной республике. Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили направления сотрудничества. Посетил город Краснодон и Краснодонский район. С главой горрайадминистрации Сергеем Козенко мы подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом», — рассказал губернатор Тюменской области с своем telegram-канале.

По словам главы региона, в Краснодонском районе приведут в порядок дороги и начнут ремонт учреждений социальной сферы. Также, в планах укреплять экономические связи между регионами.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Выбор Краснодона объяснили тем, что именно здесь в годы Великой Отечественной войны была создана, а затем героически погибла антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия». Источники URA.RU сообщали, что губернатор Тюменской области посетит с визитом ЛНР.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.

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