Великобритания расширила санкционный список против России

В список попали губернаторы российских регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания добавила в антироссийский санкционный список 42 пункта. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны.

В числе прочих Великобритания внесла в санкционный список главу правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Кроме того, страна ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей.