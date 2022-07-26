Великобритания расширила санкционный список против России

В список попали губернаторы российских регионов
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания добавила в антироссийский санкционный список 42 пункта. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны.
В числе прочих Великобритания внесла в санкционный список главу правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Кроме того, страна ввела санкции против губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей.
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