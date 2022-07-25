Губернатор ЯНАО попал под санкции Великобритании

Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова внесли в санкционный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов был внесен в санкционный список Соединенного Королевства из-за того, что является губернатором. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Великобритании.

«Дмитрий Андреевич Артюхов является фигурантом Положения о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 года, поскольку Артюхов является губернатором региона. В частности, Артюхов является губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

Главу ЯНАО включили в санкционный список 26 июля. В пресс-службе правительства региона сообщили, что губернатор вряд ли огорчится такой новостью. «Дмитрий Андреевич находится в „рабочем“ отпуске в российском Крыму. Вряд ли он будет взволнован этой новостью», — пояснили в пресс-службе властей.

Ранее под санкции Британии попали сенаторы от ЯНАО — Елена Зленко и Григорий Ледков. По словам политиков, для них это не играет никакой роли.

Западные страны начали массово вводить санкции против российских политиков после того, как президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию усилилось несмотря на то, что цель российских военных — это денацификация и демилитаризация Украины, у армии РФ нет оккупационных целей.