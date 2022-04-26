Сенаторы от тюменской «матрешки» попали под санкции Британии. Список

26 апреля 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Все сенаторы от тюменской «матрешки» оказались в санкционном списке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все шесть сенаторов от ХМАО, ЯНАО и Тюмени попали в санкционные списки Великобритании. Информация об этом содержится на сайте британского правительства. В санкционные списки Великобритании попали сенаторы от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов, от Тюменской области — Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов, от ЯНАО — Григорий Ледков и Елена Зленко. В документе обозначено, что членам Совета Федерации заморожены активы, находящиеся в Великобритании, а также запрещен въезд на территорию страны. «Проголосовал и/или выразил поддержку „Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи“ между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой» и/или ратифицировал Федеральный Закон о «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой Народной Республикой», — уточнено в новом пакете британских санкций. Также в документе отмечается, что санкции в отношении сенаторов вводятся и за то, что они поддержали решение президента РФ Владимира Путина признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. Ранее URA.RU сообщало, что под британские санкции попали глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. После произошедшего Алекперов ушел в отставку со своего поста. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Все шесть сенаторов от ХМАО, ЯНАО и Тюмени попали в санкционные списки Великобритании. Информация об этом содержится на сайте британского правительства. В санкционные списки Великобритании попали сенаторы от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов, от Тюменской области — Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов, от ЯНАО — Григорий Ледков и Елена Зленко. В документе обозначено, что членам Совета Федерации заморожены активы, находящиеся в Великобритании, а также запрещен въезд на территорию страны. «Проголосовал и/или выразил поддержку „Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи“ между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой» и/или ратифицировал Федеральный Закон о «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой Народной Республикой», — уточнено в новом пакете британских санкций. Также в документе отмечается, что санкции в отношении сенаторов вводятся и за то, что они поддержали решение президента РФ Владимира Путина признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. Ранее URA.RU сообщало, что под британские санкции попали глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. После произошедшего Алекперов ушел в отставку со своего поста. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».