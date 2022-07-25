Жителей Тобольска заранее предупредили о надвигающейся грозе Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время шторма, который прошел накануне в Тобольске, из-за сильных порывов ветра ломало заборы и обрывало электрические провода. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Последствия непогоды тоболяки также обсуждают в городских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Гроза была очень страшная, с сильными порывами ветра. В некоторых микрорайонах оборвало электропровода. Также пострадали рекламные щиты», — сообщил собеседник агентства в беседе с URA.RU.

Последствия непогоды жители города также обсуждали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Поворот на „Арарат“ — от порыва ветра упало ограждение, провода искрят», — написал один из горожан в своей публикации. «В 51/2 садик приезжала пожарная машина, молния сильная была над садиком. Видимо, что-то повредила», — добавила Галина Сорокалетова.

В тобольской администрации агентству сообщили о том, во время грозы серьезных повреждений городской инфраструктуры удалось избежать. «Был поврежден забор и местами были кратковременные отключения электроэнергии. Все это оперативно удалось устранить», — сообщили агентству в тобольской мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигается гроза с порывами ветра до 19 метров в секунду.

В ночь с 25 на 26 июля на Тобольск обрушилась сильная гроза Денис Григорьев, паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»