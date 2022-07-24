Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде

25 июля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области пройдут грозы, дожди и усилится ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Тюменской области 25 июля ожидает сильный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду, дожди и грозы. Об этом на своем официальном сайте сообщает МЧС региона. При этом в Уватском районе будет наблюдаться четвертый класс пожарной опасности. «По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“, 25 июля на Юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 15-19 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС региона. Температура в ночные часы составит +10,+15 тепла. Днем +25,+30 градусов. В МЧС жителям Тюменской области порекомендовали от шквального ветра укрываться в подъездах, магазинах и подземных переходах. Помимо этого, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автолюбителей попросили быть бдительнее на дорогах, снижать скорость и увеличивать безопасную дистанцию. Кроме того, в сводке тюменского Гидрометцентра отметили, что в Уватском районе в ближайшие сутки будет наблюдаться четвертый класс пожарной опасности. «До 08:00 26 июля: местами в Уватском районе высокая пожароопасность, четвертый класс по шкале Нестерова», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жителей Тюменской области 25 июля ожидает сильный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду, дожди и грозы. Об этом на своем официальном сайте сообщает МЧС региона. При этом в Уватском районе будет наблюдаться четвертый класс пожарной опасности. «По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“, 25 июля на Юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 15-19 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС региона. Температура в ночные часы составит +10,+15 тепла. Днем +25,+30 градусов. В МЧС жителям Тюменской области порекомендовали от шквального ветра укрываться в подъездах, магазинах и подземных переходах. Помимо этого, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автолюбителей попросили быть бдительнее на дорогах, снижать скорость и увеличивать безопасную дистанцию. Кроме того, в сводке тюменского Гидрометцентра отметили, что в Уватском районе в ближайшие сутки будет наблюдаться четвертый класс пожарной опасности. «До 08:00 26 июля: местами в Уватском районе высокая пожароопасность, четвертый класс по шкале Нестерова», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра.