Самые большие зарплаты в крае получаю специалисты в области информации и связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермьстат опубликовал размер средних зарплат пермяков за май в разных сферах деятельности, а также максимальные и минимальные значения зарплат в период за январь—май. Выяснилось, что самую большую зарплату получают специалисты в области информации и связи.

«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников сферы составила 78 261 рублей. Это на 60,6% выше, чем средняя зарплата в целом в регионе. Она в период за январь—май составила 48 741 рубль в месяц», — сообщили в Пермьстате.

На втором месте по высоте доходов стоит добыча полезных ископаемых. В среднем с начала года специалисты этой области получали 68 728 рублей. На третьем — финансовая и страховая деятельность со средней зарплатой в 65 177 рублей.

В Пермьстате так же указали и самые низкооплачиваемые сферы труда сайт Пермьстата

Также, выше средней зарплаты в регионе получают газовики, энергетики, специалисты профессиональной научной и технической сферы, а также сотрудники обрабатывающих производств.

Здесь в процентах показано, кто зарабатывает больше средней по региону зарплаты, а кто — меньше сайт Пермьстата

Средняя зарплата в целом по Пермскому краю за май сложилась в размере 50 726 рублей. За год она выросла в цифрах на 11%. Но реальная зарплата — показатель, который характеризует покупательную способность товаров и услуг — она уменьшилась на 6,1%.

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