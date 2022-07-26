Дерматолог Гришина: что делать при солнечном ожоге

Если человек обгорел на солнце, то необходимо охладить кожу под душем, положить охлаждающий компресс, принять жаропонижающие препараты и обратиться к медикам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина.
«При ожогах следует принять душ, положить охлаждающий компресс. Как правило, данный вид поражения сопровождается температурой, головной болью, головокружением. Следует принять таблетки для снижения температуры и обратиться в медучреждение, где врач примет меры и назначит специальные средства для домашнего ухода, который необходимо строго соблюдать», — сказала Натэла Гришина.
Также при обгорании человек может подхватить инфекцию, заявила дерматолог. «Ни в коем случае не отшелушивайте и не отдирайте кожу, которая при серьезных ожогах начнет слезать. Это дополнительно может привести к источнику инфицирования кожи, потому что это дополнительные ворота для бактерий и поражения поврежденной кожи», — уточнила собеседница агентства. По этой же причине нельзя прокалывать волдыри, которые появляются на месте ожогов, добавила она.
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