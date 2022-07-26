Дерматолог Гришина: что делать при солнечном ожоге

26 июля 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Поврежденная кожа может стать источником проникновения инфекций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если человек обгорел на солнце, то необходимо охладить кожу под душем, положить охлаждающий компресс, принять жаропонижающие препараты и обратиться к медикам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина. «При ожогах следует принять душ, положить охлаждающий компресс. Как правило, данный вид поражения сопровождается температурой, головной болью, головокружением. Следует принять таблетки для снижения температуры и обратиться в медучреждение, где врач примет меры и назначит специальные средства для домашнего ухода, который необходимо строго соблюдать», — сказала Натэла Гришина. Также при обгорании человек может подхватить инфекцию, заявила дерматолог. «Ни в коем случае не отшелушивайте и не отдирайте кожу, которая при серьезных ожогах начнет слезать. Это дополнительно может привести к источнику инфицирования кожи, потому что это дополнительные ворота для бактерий и поражения поврежденной кожи», — уточнила собеседница агентства. По этой же причине нельзя прокалывать волдыри, которые появляются на месте ожогов, добавила она.

Если человек обгорел на солнце, то необходимо охладить кожу под душем, положить охлаждающий компресс, принять жаропонижающие препараты и обратиться к медикам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина. «При ожогах следует принять душ, положить охлаждающий компресс. Как правило, данный вид поражения сопровождается температурой, головной болью, головокружением. Следует принять таблетки для снижения температуры и обратиться в медучреждение, где врач примет меры и назначит специальные средства для домашнего ухода, который необходимо строго соблюдать», — сказала Натэла Гришина. Также при обгорании человек может подхватить инфекцию, заявила дерматолог. «Ни в коем случае не отшелушивайте и не отдирайте кожу, которая при серьезных ожогах начнет слезать. Это дополнительно может привести к источнику инфицирования кожи, потому что это дополнительные ворота для бактерий и поражения поврежденной кожи», — уточнила собеседница агентства. По этой же причине нельзя прокалывать волдыри, которые появляются на месте ожогов, добавила она.