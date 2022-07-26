Силовики нашли жестокость в чистке унитазов в челябинском садике

27 июля 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Чистить унитазы детей заставила воспитатель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с детьми по факту происшествия в городе Юрюзань (Челябинская область), где воспитатель детсада заставила двух девочек чистить унитазы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним“). Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», — рассказали в пресс-службе. Ранее депутат ЗСО Ольга Мухометьярова рассказала, что в Юрюзани воспитательница детского сада «Петушок» взяла за уши двух пятилетних девочек и спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Проверку после этого начали полиция и прокуратура.

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с детьми по факту происшествия в городе Юрюзань (Челябинская область), где воспитатель детсада заставила двух девочек чистить унитазы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним“). Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», — рассказали в пресс-службе. Ранее депутат ЗСО Ольга Мухометьярова рассказала, что в Юрюзани воспитательница детского сада «Петушок» взяла за уши двух пятилетних девочек и спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Проверку после этого начали полиция и прокуратура.