Силовики нашли жестокость в чистке унитазов в челябинском садике

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с детьми по факту происшествия в городе Юрюзань (Челябинская область), где воспитатель детсада заставила двух девочек чистить унитазы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним“). Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», — рассказали в пресс-службе.
Ранее депутат ЗСО Ольга Мухометьярова рассказала, что в Юрюзани воспитательница детского сада «Петушок» взяла за уши двух пятилетних девочек и спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Проверку после этого начали полиция и прокуратура.
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