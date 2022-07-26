26 июля 2022

Силовики нашли жестокость в чистке унитазов в челябинском садике

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, детский сад, кровати, детсад, спальня
Чистить унитазы детей заставила воспитатель Фото:

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с детьми по факту происшествия в городе Юрюзань (Челябинская область), где воспитатель детсада заставила двух девочек чистить унитазы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним“). Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Ранее депутат ЗСО Ольга Мухометьярова рассказала, что в Юрюзани воспитательница детского сада «Петушок» взяла за уши двух пятилетних девочек и спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Проверку после этого начали полиция и прокуратура.

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Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с детьми по факту происшествия в городе Юрюзань (Челябинская область), где воспитатель детсада заставила двух девочек чистить унитазы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним“). Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», — рассказали в пресс-службе. Ранее депутат ЗСО Ольга Мухометьярова рассказала, что в Юрюзани воспитательница детского сада «Петушок» взяла за уши двух пятилетних девочек и спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Проверку после этого начали полиция и прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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