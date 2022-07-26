Трамп: США поставлены на колени и вынуждены терпеть унижения

27 июля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

По его словам, государство «движется в ад» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Мир поставил Америку на колени и теперь ей приходится терпеть это унижение. На это пожаловался бывший президент страны Дональд Трамп. «Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — сказал Трамп на форуме America First Policy Institute. Он отметил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция оставались низкими, а государство уважали во всем мире. «Американскую мечту порвали в клочья. […] Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится», — добавил Трамп. Он пояснил, что теперь Вашингтон просит другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин оставляют желать лучшего, и «миллионы» незаконных мигрантов «вторгаются» в страну из-за незащищенных границ. По мнению Трампа, страна «движется в ад». Ранее бывший лидер Америки говорил о том, что нынешний президент страны Джо Байден превратил США в «нищую страну». Он подчеркнул, что теперь Америку никто не уважает.

Мир поставил Америку на колени и теперь ей приходится терпеть это унижение. На это пожаловался бывший президент страны Дональд Трамп. «Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — сказал Трамп на форуме America First Policy Institute. Он отметил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция оставались низкими, а государство уважали во всем мире. «Американскую мечту порвали в клочья. […] Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится», — добавил Трамп. Он пояснил, что теперь Вашингтон просит другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин оставляют желать лучшего, и «миллионы» незаконных мигрантов «вторгаются» в страну из-за незащищенных границ. По мнению Трампа, страна «движется в ад». Ранее бывший лидер Америки говорил о том, что нынешний президент страны Джо Байден превратил США в «нищую страну». Он подчеркнул, что теперь Америку никто не уважает.